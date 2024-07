Ali Hasan contro l’Italia è nata una leggenda | chi è il giocatore del Bahrain al Preolimpico di basket

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) San Juan, 3 luglio 2024 –ha travolto ilnel prima partita del torneodi. A San Juan, in Portorico, gli azzurri del ct Gianmarco Pozzecco si sono imposti con il risultato 114-53 in una partita diventata dopo pochi secondi una sorta di allenamento. La nostra nazionale ha comunque dato segnali incoraggianti per il proseguimento del torneo, che assegna un posto ai Giochi di Parigi 2024. Nella notte tra giovedì e venerdì, l’Italsarà impegi padroni di casa di Portorico, nella sfida decisiva per il primo posto nel girone.di Portorico: l'Italia travolge il114-53 Tornando alla garail, sono pochi gli spunti tecnici da sottolineare. Troppo il divario in campo tra Gallinari e compagni e gli avversari.