Via libera al pagamento della quinta rata del Pnrr

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 2 luglio 2024) AGI - La Commissione europea ha dato il viaper ilall'Italiadel Piano nazionale di ripresa e resilienza del valore di 11 miliardi di euro. Sono stati soddisfatti i requisiti per i 52 traguardi e obiettivi previsti. Larichiesta di- spiega l'esecutivo europeo in una nota - riguarda passi importanti nella realizzazione di 14 riforme e 22 investimenti che stimoleranno cambiamenti positivi per i cittadini e le imprese in Italia in diversi settori, fra cui la legge sulla concorrenza, gli appalti pubblici, la gestione dei rifiuti e delle risorse idriche, la giustizia, il quadro di revisionespesa pubblica come pure l'istruzione secondaria e terziaria. Tra le misure faro vengono indicati il programma nazionale per la gestione dei rifiuti che ha portato alla chiusura di 22 discariche irregolari e le riforme del sistema di istruzione.