Traffico Roma del 02-07-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 2 luglio 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione segnalate code per incidente sul grande raccordo anulare in carreggiata interna Traduci the Casilina e Ardeatina in carreggiata esterna pertra l’uscita e case a vent’anni Trionfale sul tratto Urbano dellaL’Aquila rallentamenti e code pertra l’uscita di Tor Cervara e la tangenziale estin coda su via del Foro Italico riuscite Corso di Francia e Salaria verso San Giovanni ed anche tra le uscite per via Nomentana via Salaria direzione stadio aNordin coda lungo la via Flaminia tra Labaro e due ponti come anche sulla via Salaria con le code tra Villa Spada e la tangenziale sullaFiumicinorallentato tra l’uscita Magliana Vecchia parco de’ medici del ponte della Magliana direzione Laurentina in via Tuscolana zona Anagnina la polizia locale segnana a causa della rimozione di un veicolo in fiamme ora spento rimane chiusa temporaneamente via Roccella Jonica E comunque per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito