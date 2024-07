Traffico di droga | sgominata organizzazione internazionale Coinvolta anche Perugia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024), 2 luglio 2024 - E'nel maxi blitz anticondotto oggi all'alba dai carabinieri del Ros. Si tratta di unche ha impegnatoalcune intelligence di alcuni paesi stranieri tra cui Spagna, Germania, Belgio e Ucraina. In particolare, si sta dando esecuzione a 14 misure cautelari emesse dai gip dei tribunali di Teramo e L’Aquila su richiesta della Dda del capoluogo abruzzese e della procura della Repubblica di Teramo. Secondo l’accusa "le persone fermate sarebbero, a vario titolo, responsabili di produzione,e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope e associazione finalizzata alillecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”, operante nel territorio nazionale, in Germania e in Spagna, con ulteriori contatti in Belgio e in Ucraina.