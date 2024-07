Torna nella sua Sardegna per le ferie Esce di strada con l’auto e muore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) Ha sbandato, in un tratto rettilineo, finendo prima su una cunetta e poi piombando sopra ad un canneto. Quando i soccorritori sono arrivati, ieri mattina, non c’era più nulla da fare per Maggiorino Festa, 44 anni, musicista originario di Cagliari ma da anni residente nelle Marche, ad Ostra, dove vive anche il padre. L’uomo è morto in, dove si trovava da qualche giorno, per vacanza. Eratosua terra natale ed era al volante di una Nissan Xtrail, lungo la provinciale 10 per Putzu Idu, a San Vero Milis in provincia di Oristano. L’incidente sarebbe avvenuto molto prima del ritrovamento, forse alle prime luci del mattino. A dare l’allarme alcuni automobilisti che hanno notato parte delle lamiere della vettura. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco l 118 e i carabinieri.