Taxi a Milano aumento delle tariffe da luglio 2024 | ecco quanto costeranno le corse

(Di martedì 2 luglio 2024) Aumentano ancora ledeia partire da questo. Le modifiche sono state stabilite da una delibera di Regione Lombardia approvata lo scorso 17 giugno, riguardano due categorie di prezzo. Innanzitutto, lefisse per i collegamenti con gli aeroporti di Malpensa, Linate e Orio al Serio, nonché con la Fiera di, sono aumentate del 3,64 per cento. In secondo luogo, a partire dal 31aumenterà anche il costo al chilometro da 1,28 euro a 1,32 euro, e il costo inizialediurne e notturne. L’aeroportuali Gli aumenti a partire dal 31Il commento diblu L’aeroportuali Di seguito, gli adeguamenti allefisse:– Malpensa: 114 euro (precedentemente 110 euro)– Orio al Serio: 128 euro (precedentemente 122 euro) Linate – Fiera: 68 euro (precedentemente 64 euro) Linate – Malpensa: 128 euro (precedentemente 124 euro) Gli aumenti a partire dal 31Le modifiche non si fermano qui.