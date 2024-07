Spinazzola c’è il sì del calciatore per concludere l’operazione | ad un passo l’accordo finale!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 2 luglio 2024) Leonardoè pronto a vestire la maglia del Napoli. L’ormai ex Roma vestirà la maglia azzurra per i prossimi mesi. Il Napoli continua a muoversi sul mercato e lo fa in modo molto concreto. Il lavoro del DS Manna è stato fin qui molto importante, ancor più a causa delle tante situazioni “delicate” da risolvere. Uno dei reparti da puntellare è senza dubbio la difesa, all’interno della quale son presenti profili “poco idonei”. A tal proposito, la società azzurra starebbe pensando di mettere a segno un colpo importante. L’avvento di Antonio Conte avrebbe cambiato le visioni della società, con quest’ultima che risulterebbe interessata anche ai parametri zero. Non a caso, si starebbe lavorando per l’acquisto di Leonardo. Mercato Napoli, sprintper: le ultime In casa Napoli è tempo di mettere a segno diversi colpi importanti.