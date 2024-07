Sostenibilità uno sguardo nuovo sul mondo – Lombardia Economy N 2 2024

Leggi tutta la notizia su lombardiaeconomy

(Di martedì 2 luglio 2024), unosul: questo è il tema centrale delnumero di. Scopriamo insieme il filo conduttore al cuore di questa edizione Laè il tema che abbiamo scelto per il nostronumero di, unosul, abbracciandolo in tutte le sue sfaccettature ed esplorando non solo gli aspetti ambientali, ma anche quelli sociali ed economici. Non riguarda, infatti, solo la riduzione dell’impatto ecologico, ma anche la promozione dell’equità sociale e la costruzione di economie resilienti. Significa adottare pratiche che preservino le risorse naturali, garantire condizioni di lavoro dignitose e stimolare l’innovazione per una crescita economica sostenibile.