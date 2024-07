Sognando la Supercoppa Gasperini si rilassa sotto le Tre Cime di Lavaredo con gli amici dell’Accademia dello Sport

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 2 luglio 2024) Sulla strada che da Dublino porta a Varsavia, una sosta rigenerante all’ombra delle Tredinon può che avere un effetto benefico. È qui che Gian Piero, con un’Europa League già nello zaino e il sogno di fare un po’ di spazio per farci stare anche unaEuropea, sta trascorrendo qualche giorno di vacanza prima di rituffarsi a capofitto in una stagione che ripartirà subito col botto. L’appuntamento è già tra poco più di una settimana, mercoledì 10 luglio a Zingonia, quando i nerazzurri si ritroveranno al centroivo “Bortolotti” per la prima sgambata dell’anno: dati i rientri scaglionati dei giocatori impegnati con gli Europei e la Copa America, la società di concerto col tecnico ha deciso di non confermare il tradizionale ritiro al fresco di Clusone, preferendo rimanere in “casa” per la preparazione.