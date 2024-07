Scompiglio oggi al Palio Jonatan Bartoletti fa trenta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024) PISTOIA A volte sei può essere meglio di, in arte, sarà in piazza del Campo per disputare il suo trentesimo. Con il cavallo Ungaros, un cavallo anglo arabo a fondo inglese di undici anni, nato in un allevamento sardo e andato in sorte alla contrada del Montone. Il fantino pistoiese cercherà di ottenere la sua sesta vittoria. Per farlo dovrà vedersela con il fato e la contrada rivale alla sua, il Nicchio che in questo secolo non ha mai trionfato. L’ultima volta per il rione dei Pispini è stato nell’agosto del 1998.è nettamente in credito con la sorte. Basta citare l’ultima carriera, quella di mezz’agosto dello scorso anno quando con il giubbetto della Pantera e con il cavallo Anda e Bola stava andando a vincere il Drappellone, ma all’ultima curva di San Martino il suo baio ha perso un ferro ed è scivolato sul tufo.