SBS non solo cover o cuffiette | ecco la collezione Case&me

(Di martedì 2 luglio 2024) Case&me di SBS è pronta a rendere l’estate 2024 ancora più vivace e pratica con le sue nuove linee di prodotti, pensate per accompagnare ogni momento delle vacanze estive Con un’attenzione particolare alla funzionalità e al design, le nuove collezioni Coco, Jelly e Rollie sono state create per soddisfare le esigenze di chi ama il mare, le passeggiate sul lungomare e le giornate in spiaggia. Linea Coco Collection: perfetta per le passeggiate sul lungomare La linea Coco è ideale per chi ama esplorare nuove località e passeggiare nei pittoreschi vicoli delle città costiere. La Coco Bag, una borsetta in corda con design a secchiello, può essere portata a mano o a tracolla grazie alla tracolla decorata con nappine. Con una pratica chiusura a coulisse, è perfetta per tutte le occasioni estive.