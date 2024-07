Satnam Singh tutte le bugie di Antonello Lovato | L’ho portato a casa perché me l’ha chiesto la moglie ho verificato che chiamassero l’ambulanza

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 2 luglio 2024)poteva essere salvato se fosse stato soccorso immediatamente. E’ l’accusa più pesante tra quelle contenute nell’ordinanza di custodia cautelare che oggi haall’arresto di, l’imprenditore della provincia di Latina che impiegava in nero il bracciante, morto dopo aver subito l’amputazione del braccio.deve rispondere di omicidio colposo e omissione di soccorso. Oltre ai dati sanitari che parlano di come l’amputazione di un arto, se prontamente arginata, può non essere mortale, a colpire è la ricostruzione dei fatti data da. Sulla dinamica dell’incidente – lui dice chelo aiutava mentre la, Soni, dice che era la vittima a manovrare l’attrezzo agricolo cheucciso – ma soprattutto sulla decisione di non chiamare i soccorsi.