Salute Carrieri Siu | Perdita di urina patologia curabile ma sottovalutata

(Di martedì 2 luglio 2024) Roma, 2 lug. (Adnkronos) – “Ladi urine non è un processo fisiologico legato all’età che avanza. La stragrande maggioranza degli italiani pensa che l’incontinenzaria sia dovuta all’invecchiamento. Ma non è così: è un falso mito che va sfatato, per questo la Società italiana di urologia da sempre è impegnata in campagne di sensibilizzazione in merito all’incontinenzaria che, va detto, è una condizione patologica, ma che purtroppo è ancora tropporispetto ad altri Paesi”. Così all’AdnkronosGiuseppe, presidente degli urologi italiani, in occasione della Giornata nazionale dell’urologia promossa dalla Siu e che si celebra oggi. Parliamo di incontinenza “anche se si perdono poche gocce di– spiega– ma in pochi lo sanno e trascurano il problema.