Salerno Iannone FdI | Domenica commemoreremo Carlo Falvella come ogni anno

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 2 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“E’ vergognoso che l’Ampi cerchi di rinverdire scontri ideologici che negli anni di piombo portarono alla tragica morte di tanti giovani.fu uno di questi emattina loabbiamo sempre fatto insieme ai nostri giovani. Un momento che è memoria collettiva pere che il movimento giovanile di Fratelli d’Italia ha sempre vissuto in una logica di pacificazione affinché quella stagione non ritorni mai più. Quest’sar52 anni dalla morte diper mano della follia dell’anarchico Marini che per quel gesto sciagurato fu protetto e premiato dalla sinistra. La stupidità ideologica giungeva a tanto e l’Ampi ne è nostalgica con i suoi salottieri eredi dei partigiani rossi.