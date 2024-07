Proiezioni ballo e stuzzicherie E arriva il figlio di Ivan Graziani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) Un luglio ricco di eventi a Campagnola. Già da stasera ritorna il cinema estivo, a ingresso libero, nel cortile delle scuole del centro, con la proiezione de "Il gatto con gli stivali 2". E ogni mercoledì piazza Roma si anima con "Piazza Roma By Night", con musica dal vivo, eventi, intrattenimento,e divertimento ogni settimana nel "salotto buono" di Campagnola, nella cornice della rinnovata piazza, che vive i mesi estivi in modalità "easy". Il 10 luglio la "Musica intorno al Fiume" nella chiesa parrocchiale di Cognento, con un concerto organistico. Il 13 e 14 luglio il "Campa Summer Vibes" al parco urbano. Il 17 un laboratorio per ragazzi alla biblioteca comunale, il 26 la pastasciutta antifascista in piazza. Il 28 luglio la "Musica in Castello" con intervista e concerto di Filippo(foto) che proporrà i successi del padre,, celebre cantautore morto a soli 51 anni nel 1997.