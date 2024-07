Pnrr da Ue via libera premilinare a quinta rata da 111 mld euro

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 2 luglio 2024) Bruxelles, 2 lug. (askanews) – La Commissionepea ha dato una valutazione preliminare positiva sulla richiesta di pagamento delladel Piano nazionale di ripresa e resilienza () dell’Italia. L’esborso, che era stato richiesto dall’Italia il 29 dicembre scorso, era legato al raggiungimento di 23 traguardi parziali (“milestone”) e 31 obiettivi finali, che la Commissione ha valutato positivamente, per un totale di 11,1 miliardi di(al netto dei prefinanziamenti già erogati), di cui 3,2 miliardi concessi come sovvenzioni e 7,9 miliardi come prestiti. In totale, lafinanzia passi avanti importanti relativi a 36 diverse misure, di cui 14 riforme e 22 investimenti. La Commissione ha trasmesso al Comitato economico e finanziario (un organismo tecnico del Consiglio Ecofin) la valutazione preliminare positiva sugli obiettivi previsti dalla