Olanda da decifrare ma ha l’obbligo di andare ai quarti | precedenti positivi con una Romania sorprendente

(Di martedì 2 luglio 2024) E’ un’tutta daquella che, un po’ mestamente e con scarsa fiducia da parte dell’ambiente, un po’ come avvenuto con l’Italia, si appresta a sfidare unacomunque conservando i favori del pronostico e condiai, visto il lato di tabellone in cui si ritrovano gli oranje, con la potenziale sfida contro la Turchia o la rivincita immediata con l’Austria ai. Koeman sa che dopo l’avvio positivo, ma non da spellarsi le mani, contro la Polonia, e il comunque buon pareggio contro la Francia, contro gli austriaci è stata una disfatta amara: da primi a terzi nel gruppo D, dal potenziale scontro con la Turchia a quello con la, e questo potrebbe essere persino un vantaggio, ma di sicuro nei Paesi Bassi il cammino e quanto mostrato fin qui non è assolutamente considerato come sufficiente.