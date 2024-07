Nuoto Trofeo delle Regioni Giorgia Bulzoni sul podio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Si è concluso domenica il XXVIesordienti A di, che si è tenuto a Scanzano Jonico (MT). Gli atleti hanno partecipato alla cerimonia di apertura che si è tenuta nella splendida corniceTavole Palatine, antico tempio dorico del VI secolo a.c., con tanto di accensione della fiaccola e inno nazionale, per poi proseguire con il week-end di gare. Tra i dieci atleti, cinque maschi e cinque femmine, nominati dalla FIN per la delegazione dell’Emilia Romagna, accompagnati dai due tecnici, Camilla Torsellini ed Emanuele Copparosa, erano presenti due esordienti di NS EMILIA:della piscina Beethoven di Ferrara e Giada Ciocci della piscina di Formigine, che hanno contribuito con i loro rispettivi 2° posto nei 100 farfalla e 3° posto nei 100 Stile, a guadagnare un più che discreto 6° posto per la regione Emilia Romagna nella classifica generale dal2024.