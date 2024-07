Morgan è stato assolto | Non ha diffamato Bugo al Festival di Sanremo 2020 Il cantautore ha commentato | La verità trionfa sempre

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Tutto è bene quel che finisce bene. Almeno per. Il, infatti, èdall’accusa di diffamazione aggravata nei confronti di, durante l’ormai iconica performance aldi, dal giudice del Tribunale di Imperia Marta Bossi ha“perchè il fatto non sussiste”.erano in gara con la canzone “Sincero”, ma vennero squalificati quando l’ex leader dei Bluvertigo modificò, nel corso dell’esibizione, il testo. La vicenda finì in tribunale dopo la denuncia diche, oltre ad esseresqualificato, si era sentitodalle dichiarazioni di. Il pm aveva chiesto una condanna a un anno e 6 mesi. Sulla chat con i giornalisti selezionatiha espresso la sua soddisfazione: “Oggi non è la mia vittoria, ma quella dell’impegno e della serietà.