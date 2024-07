Milan voltafaccia Nazionale 11 stranieri titolari sei diventato ciò che rinnegavi | l’Inter di Moratti

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 2 luglio 2024) Dopo l’eliminazione dell’Italia da Euro 2024, come sempre accade quando lafa una magra figura davanti agli occhi del mondo sportivo, è il momento delle analisi, dei mea culpa (pochi a dire il vero), di fare il punto della situazione su quale sia lo stato di salute del calcio italiano. Il primo dato che salta all’occhio, in questi casi, è quello della presenza di tantinel campionato di Serie A, in particolar modo nelle big. Il calciomercato del, in questo senso, è particolarmente indicativo. Il2024-2025: l’11 titolare potrebbe non avere italiani A Euro 2024, l’Italia poteva contare su 0 calciatori del, squadra seconda in classifica in Serie A. E se per Calabria si può parlare di scelta tecnica, Spalletti non aveva grandi alternative: i vari Sportiello, Mirante, Gabbia, Terracciano, Florenzi, Pobega sono calciatori marginali, per lo più riserve utili a soddisfare i criteri per le iscrizioni nelle liste delle competizioni.