Milan-Chelsea asse caldo

(Di martedì 2 luglio 2024)incandescente. Il mercato 2024/25 delnon è ancora decollato e dato lo stallo nell’operazione Joshua Zirkzee il club rossonero si sta iniziando con forza a guardare attorno alla ricerca di alternative. Da tempo vi abbiamo raccontato che Romelu Lukaku si è proposto ai rossoneri per provare a rimanere in Serie A, ma l’eventuale trattativa che parte già in salita potrebbe rappresentare un traino importante su altri obiettivi proprio in casa– Lukaku non è la priorità del club rossonero per diverse motivazioni. La prima è legata all’ingaggio da 7,5 milioni netti (10 lordi con il decreto crescita che è ancora rinnovabile), cifre troppo alte e che solo Leao guadagna in rosa.