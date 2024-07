Luca Sommi a piazzale Azzolino ’Perchè difendere la Costituzione’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) Fermo sui Libri, la rassegna di libri e scrittori, dopo Giordano Bruno Guerri, torna con il terzo appuntamento in programma domani sera, alle ore 21.15 acon. Giunta alla sua nona edizione, la rassegna, promossa dal Comune di Fermo e dall’assessorato alla Cultura con la Biblioteca civica Speziolicon la collaborazione del Conservatorio statale di musica ’Pergolesi’, con la direzione artistica di Artistica Oriana Salvucci, propone quest‘anno di indagare il tema degli Exempla, intesi, già come nell’antica tradizione medievale, come racconti edificanti che mirano sia al docere (insegnare) che al delectare (divertire). In un raccontocon il saggio ’La più bella. Perchèla"ci porta – è scritto nella presentazione –, a scoprire la bellezza della Carta Costituzionale italiana.