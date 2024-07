Luca Jurman tuona contro Carlo Conti | Porcaccia la miseriaccia perché abbassare l’età di Sanremo Giovani a 26 anni? Entra chi ha followers e visibilità?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Tra le novità del prossimo Festival di2025 ce ne sono diverse che riguarda il girone dei. Anzitutto, come anticipato daa Tg1 Mattina Estate, “ci sarà la suddivisione tra le Nuove Proposte e i Big. Le nuove proposte non andranno ad aumentare il numero dei Big, avranno la loro gara, ci sarà il vincitore e i Big faranno la loro corsa. Non ci saranno eliminazioni”. Poi una e vera e propria road map televisiva di selezioni fino alla finalissima del 18 dicembre,massima per partecipare si abbassa ulteriormente fino a 26. Ma questo meccanismo ha fatto storcere il naso all’ex professore di canto di “Amici di Maria De Filippi”,che hatoil direttore artistico e conduttore per le nuove regole.