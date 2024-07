Liste d’attesa Cup pioggia di proteste

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024)di attesa infinite,dial Cup. Non ci sono miglioramenti all’orizzonte per i pazienti che si trovano a dover prenotare una prestazione sanitaria, le attese si allungano: quattro mesi per una visita ginecologica, mentre si sale a sei per una radiografia. "Sto cercando di prenotare una visita ginecologica da circa un mese – spiega una paziente senigalliese – purtroppo mi trovo impossibilitata a recarmi fuori città e per Senigallia non vengono prese prenotazioni. L’appuntamento più vicino che mi è stato proposto è a novembre a Montemarciano, dove potrò recarmi prendendo un autobus. Sull’ospedale di Senigallia si fanno grandi proclami, ma le cose peggiorano di mese in mese". Nei mesi estivi, con l’aumento delle utenze si allungano le attese al Pronto Soccorso, dove per una sospetta frattura si attendono in media sei ore.