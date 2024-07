L’imperatore Naruhito del Giappone e il legame con la Corona inglese

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 2 luglio 2024) Si è conclusa da poco la visita di stato deldele di sua moglie, l’imperatrice Masako, nel Regno Unito. Le giornate non sono state solo un’occasione formale, ma anche un’opportunità perdi riprendere il suo rapporto di lunga data con la Gran Bretagna e la Famiglia Reale. Come ribadito dalla Famiglia Realein alcuni post condivisi sui social, la monarchia britannica condivide undi lunga data con quellase. I legami deldelcon il Regno Unito risalgono al 1984. Ai tempi, poco più che ventenne, intraprese un corso intensivo didella durata di tre mesi prima di frequentare il Merton College di Oxford dopo la laurea. Fu anche la prima volta in cui un diretto erede al trono studiasse fuori dai confini del Paese.