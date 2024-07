Lavoratori agricoli in sciopero | Altissima partecipazione nelle cooperative romagnole

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) Duemilae lavoratrici del settore agricolo ieri hanno incrociato le braccia per l’intero turno e una rappresentanza si è riunita in presidio a Cesena sotto la sede di Confchiedendo a gran voce il rinnovo del contratto e un salario dignitoso, che tenga conto anche dell’aumento dell’inflazione e della riduzione del potere d’acquisto. Loè stato indetto da Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil dopo la rottura delle trattative con Agci-Agrital, Fedagripesca, Confe Legacoop-Agroalimentare per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro dei dipendenti e delle dipendenti dellee Consorzi. I sindacati evidenziano un’altaalloin tutte le grandidella provincia Forlì-Cesena.