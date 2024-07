Lavoratore morto in Reggia Della Valle M5S morti sul lavoro mai tragiche fatalità

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 2 luglio 2024) Bruxelles. “Il mio primo pensiero non può non andare ai familiari dell’operaio 49 deceduto ieri alladi Caserta” – lo dichiara in una nota DaniloEurodeputato casertano del Movimento 5 Stelle. “Le cause del decesso dovranno essere accertate, ma quando si tratta di lavoratori che perdono la vita mentre svolgono il proprionon si può mai parlare di. Da tempo denunciamo le condizioni in cui sono costretti ad operare i lavoratori di questo paese, che specialmente durante le recenti ondate di calore sono esposti a lavorare in condizioni estreme senza nessun tipo di tutela. Lo stesso grido d’allarme è stato lanciato anche da diverse organizzazioni sindacali, sistematicamente eluso dal governo Meloni, che continua ad essere silente rispetto all’utilizzo indiscriminato dei subappalti in tanti settori lavorativi a rischio, specialmente in questo momento dell’anno con le temperature che durante la giornata arrivano a superare i 40 gradi.