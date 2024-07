L’allarme di Calenda | Quello che succede in Francia può condizionarci…

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 2 luglio 2024) Il leader di Azione torna a parlare e spiega i motivi per cui l’Italia deve stare attenta achenel paese a noi vicino con le elezioni “Di sicuro qualsiasi cosa accadrà in, che vinca il Rassemblement national o addirittura il Nouveau front populaire, lasarà ancora più debole rispetto adesso e sarà sicuramente meno influente in Europa, almeno per come lo è adesso. E sarà un bel casino anche e soprattutto per l’Italia”. Non la vede bene, in una intervista a Repubblica, il leader di Azione Carlodavanti a una scenario del genere, lui fedele alla linea di Macron da anni vede con molti dubbi e paure ciò che puòre in un paese così attaccato a noi e con posizioni molto simili alle sue. Per alcuni,e chi come lui, forse la vedono in maniera troppo pessimista, ma lui cerca di motivare: “No, non è essere troppo pessimista, è solo che si vanno delineando due coalizioni che hanno al loro interno delle contraddizioni insanabili“.