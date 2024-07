L’aiuto ha un nome | Eunice | Sensibilizzazione culturale Ecco il primo passo da fare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024) PONTEDERA Una quarantina di donne vittime di violenza prese in carico dal 2022 a oggi. Tre solo da marzo. Poi ci sono le consulenze telefoniche, le richieste di informazioni e di "semplice" supporto. Non tutte hanno come seguito la "presa in carico", ma tutte sono sintomo di un problema gravissimo che sta affliggendo la società. L’associazioneopera a Pontedera dal 2008 con una ventina di volontarie e sette le addette formate per gli sportelli che sono attivi a Pontedera, Capannoli e Bientina. A Pontedera è in fase di sistemazione la nuova sede in via Brigate Partigiane (palazzo Rota) di fronte al capolinea dei pullman, messa a disposizione, dopo anni di appelli e richieste, dalla giunta comunale poco prima del voto dell’8 e 9 giugno.