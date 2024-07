Incendi nuovi aerei elicotteri e idrovolanti contro i roghi estivi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Entra nel vivo la campagna estivail pericolo degli. Complice la siccità e l'aumento delle temperature, soprattutto le regioni del centro-sud d'Italia si stanno già trovando a fronteggiare un aumento deidi sterpaglie, aree agricole e zone boschive. Il Dipartimento della Protezione Civile, che individua proprio nei primi giorni di luglio l'inizio del periodo di massima attenzione nella guerra alle fiamme, ha dispiegato per la campagna anto di quest'anno una flotta di 15 velivoli anfibi Canadair CL-415 e di 5Erickson S64F, a cui si aggiungono 14militari dotati di benna resi disponibili dal ministero della Difesa e altrinoleggiati dalle singole regioni. Nel frattempo, per fronteggiare questa crescente emergenza, sono in fase di acquisizione o di studiovelivoli, che potranno contribuire efficacemente allo spegnimento degli