Il derby dell’orgoglio azzurro Wimbledon è Sinner-Berrettini Il numero 1 punta dritto al titolo Matteo il ritorno del re dell’erba

(Di martedì 2 luglio 2024) Jannik che inizia col piglio del1, con la solita pazzesca solidità al servizio, e due set che scivolano via bene, se non benissimo. Come dimostrato anche dalle cinque palle break annullate nel secondo. Ma poi ecco che Hanfmann, colosso tedesco 32enne86 Atp, fa ilnel terzo. Lui si chiama Yannick, avrà preso ispirazione anche da questo. A, sul centrale, la partita sembra cambiare. Il ’carneade’ gioca divinamente, con un ritmo elevatissimo e riuscendo a rispondere quasi sempre. Con due break si invola e si prende il set. Nel quarto, il nostro Jannik torna il campionissimo che è e scaccia via i dubbi. Finisce 6-3 6-4 3-6 6-3 per il re. E saràconal secondo turno. Spettacolo, condito dal rimpianto di sapere che uno dei due lascerà il torneo.