Il calciomercato è iniziato e ora? Da Kvaratskhelia a Lukaku da Chiesa a Zirkzee | che cosa blocca le trattative

(Di martedì 2 luglio 2024) Punto, a capo. E si riparte. Anche se forse dopo trenta giorni, il pensiero che viene è: “Ma si è davvero partiti?”. Ilè cominciato ieri, 1 luglio, in via ufficiale, ma da un mese lesono avviate. A dirla tutta, languono. Anche perché con Euro2024 di mezzo, non è così semplice pensare al mercato. Uno come, per esempio, è stato anche molto esplicito durante le conferenze stampa che lo hanno visto protagonista: “Sono qui per parlare della Georgia e di questa mia avventura qui. Non del mio futuro”. Quasi lapidario. Anche se per lui qualsi è mosso. Di sicuro più che per. Il cui futuro comincia adesso. Kvara, resti?Proprio dall’attaccante del Napoli si deve partire. Perché se è vero che ha cercato di allontanare le voci, è altrettanto vero che il Psg ha insistito con un’offerta al Napoli di oltre 100 miioni di euro e più di 8 netti al giocatore.