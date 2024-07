I numeri del lavoro nero in Italia e la piaga del caporalato | i settori più colpiti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Milano, 2 luglio 2024 – Il volume d’affari annuo riconducibile alirregolare presente inammonta a 68 miliardi di euro. Il 35 per cento circa di questo valore aggiunto prodotto dall’economia sommersa è ascrivibile alle regioni del Sud. Le persone coinvolte nel nostro Paese dall’economia sommersa sono poco meno di 3 milioni1 e anche in questo caso è il Mezzogiorno la ripartizione geografica del Paese che presenta la percentuale più elevata: ovvero il 37,2 per cento del totale. Tuttavia, il fenomeno ormai è esteso anche al Centronord ed ha una presenza record soprattutto nel settore dei servizi alle persone (colf, badanti, etc.). Il tasso di irregolarità di questo settore raggiunge il 42,6 per cento. Al secondo posto scorgiamo l’agricoltura con il 16,8 per cento e al terzo le costruzioni con il 13,3 per cento.