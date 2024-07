Ha tradito | all’Inter scoppia il finimondo attacco senza precedenti

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di martedì 2 luglio 2024)il casodopo l’: nel mirino c’è l’allenatore nerazzurro, hal’accusa arrivata sui social Un polverone improvviso, arrivato in un’estate che per l’Inter è all’insegna della tranquillità. Dopo lo scudetto conquistato e il mercato già indirizzato con gli arrivi di Taremi e Zielinski, i nerazzurri si possono godere settimane di tranquillità, in attesa di riprendere la preparazione e sfruttare qualche eventuale occasione per rinforzare la squadra di Inzaghi. Un momento di serenità che è stato però interrotto da un casoto all’improvviso e che ha coinvolto un allenatore interista. Si tratta del nuovo tecnico dell’Under 18 Benny Carbone che non è stato ancora annunciato dalla società, ma con il quale l’accordo sembra ormai essere stato trovato.