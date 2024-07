Gudmundsson-Inter non è una pista calda | l’Inter ha una convinzione! – SM

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 2 luglio 2024) Alberte l’non sono al momento destinati a vivere una prima esperienza insieme nella prossima stagione. I nerazzurri sono infatti convinti di un aspetto, fondamentale per le proprie scelte in merito. IL PUNTO – Albertrappresenta uno dei calciatori maggiormente apprezzati dall’per quanto riguarda il fronte offensivo. Da qui a parlare di una trattativa concreta per portare l’islandese a Milano ve ne passa, considerando la presenza di un ostacolo non marginale rispetto alla possibilità che l’affare possa sbloccarsi in questa finestra di calciomercato. Ci si riferisce alla presenza in rosa di un attaccante come Marko Arnautovi?, tale da rendere al momento impraticabile l’idea di un ingaggio del calciatore del grifone.