Grande hai scelto il meglio Grande Fratello il concorrente è tra i più amati della televisione

(Di martedì 2 luglio 2024) Il prossimo settembre, come al solito avrà inizio una nuova edizione dello storico reality che è nelle mani di Alfonso Signorini e i telespettatori connessi sui social non aspettano altro. Il2024 sarà di nuovo formato sia di famosi che non. Uno arriverebbe da Terra Amara, un sogno per i suoi ammiratori. No, questa volta non si tratta di Aras Senol che, dopo la sudatissima vittoria de L’isola dei famosi 2024 si dovrà dedicare ad una lunga e meritata ripresa. Un suo caro collega, di Terra Amara, una delle fiction più seguite degli ultimi anni, sarebbe in lizza per il2024. Il fascinoso attore entrerà davvero? “Il popolo italiano è davvero molto accogliente. Sono rimasto colpito dal calore e l’affetto trasmesso sin dal mio arrivo in questa città.