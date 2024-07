Goletta Verde in Toscana riporta in primo piano la questione di Darsena Europa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024) Firenze, 2 luglio 2024 - A seguito del via libera del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per il progettoa Livorno, Legambiente torna a ribadire la sua posizione e lo fa oggi in occasione della seconda tappa dia Livorno. Per l’associazione ambientalista è necessario rimanere vigili sulle modalità di costruzione dell’opera, a partire dalle prescrizioni poste dal MASE, viste le criticità che presenta in primis sugli impatti sull’ambiente e sulla biodiversità. Inoltre, Legambiente chiede che venga istituito un tavolo di confronto che coinvolga anche associazioni e referenti locali.alla Palmaria, le parole di Stefano Sarti di Legambiente La realizzazione della, se eseguita correttamente, può essere per Legambiente una grande opportunità per intraprendere percorsi di sviluppo sul lavoro a zero emissioni dei porti nell’ottica di una corretta transizione energetica, che guardi al cold ironing (l’alimentazione elettrica da terra delle navi ormeggiate mentre i suoi motori principali e ausiliari sono spenti) e che preveda un approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili dalle banchine.