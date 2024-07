Giacomo Bozzoli in fuga dopo la condanna all’ergastolo

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 2 luglio 2024)inlala sentenza si è reso irreperibile. In corso le ricerchetoin Cassazione per l’omicidio del zio Mario, ma è irreperibile. La Corte di Cassazione ha confermato laper, 39enne reo di aver ucciso e gettato nel forno della fonderia di famiglia lo zio Mario, 52enne imprenditore di Marcheno (Brescia), scomparso nel nulla l’8 ottobre 2015. A spingerlo all’omicidio l’odio «ostinato e incontenibile» verso lo zio, «colpevole a suo avviso sia di lucrare dalla società dei proventi sia di intralciare i suoi progetti imprenditoriali». Nonostante ladefinitiva, i Carabinieri non sono riusciti a trovarequando si sono presentati a casa sua per arrestarlo.