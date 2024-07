Fr*cio di me*da mezzo uomo mi fate schifo tu e tutti coloro che sono come te Portate malattie | il meteorologo Luca Ciceroni aggredito da un cameriere

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Che l’omofobia in Italia sia un tema pressante e purtroppo ancora radicato nella società è un dato di fatto. I casi di cronacapieni di ragazzi e ragazze ricoperti di insulti oppure, nella peggiore dei casi, vittime di pestaggi. Eppure nel nostro Paese ancora non c’è una norma – sebbene l’Europa l’abbia richiesta più volte – che regoli dal punto di vista giuridico le aggressioni mosse da omofobia. Un caso balzato agli onori della cronaca è stata l’aggressione subita dal giornalista romagnolo etvda undurante una serata tra amici in un locale di Montesacro, a Roma. La vittima ha raccontatosisvolti i fatti attraverso i social. “Vorrei segnalare un terribile gesto di omofobia che ha rovinato la quiete di una piacevole cena tra amici”, ha scritto