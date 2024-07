Francesco Chiofalo parla dell’intervento per l’allungamento delle gambe

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 2 luglio 2024) Un vecchio spotpatatine Rovagnati aveva come jingle “cinque minuti solo cinque vedrai” e cascherebbe a pennello con il nuovo complesso di, dato che vorrebbe aumentare la lunghezzadi “cinque centimetri solo cinque centimetri vedrai“. Questo perché in gioventù ha fatto il fotomodello ma – a causa della sua altezza – non ha mai potuto fare il modello da passerella. Gli sarebbero bastati cinque centimetri in più. Lo ha raccontato lui stesso su Instagram. “Lo ammetto: durante un’intervista in un settimanale mi hanno chiesto quale sarebbe il mio prossimo intervento di chirurgia plastica e ho risposto che mi affascina l’intervento di allungamento. Premetto: io non sono altissimo, ma neanche basso, sono alto 1.