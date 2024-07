Fiesta! | prossimi concerti

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di martedì 2 luglio 2024) Mercoledì 3 luglio i due noti rapper napoletani Coco e Enzo Dong, saliranno sul palco del! Roma Latin Festival, portando una ventata di Hip Hop e di Rap. ll musicista Lirico En la Casa tornerà poi nuovamente live sul palco del!, Roma Latin Festival, venerdì 5 luglio 2024. L’artista domenicano, con la sua musica latina, pop e dembow, è pronto a far ballare e cantare il suo pubblico. Si muove con maestria in tutte le espressioni musicali dell’attuale genere urbano. Ha iniziato come produttore per altre star della scena prima di lanciarsi come artista con il suo progetto. Canzoni di successo come “Marianela” – “El Motorcito” – “Súbete” – “Muevelo” parlano della sua versatilità e gli hanno fatto guadagnare una grande popolarità nella scena urbana latina.