Ex vippone si sfoga sui social | Non mi farò abbattere di nuovo non parlo del mio privato

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 2 luglio 2024) L’ex, tra i volti del Grande Fratello Vip 7, si èto sulcontro gli hater: “non micondizionare” É stato uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip 7. Stiamo parlando di Edoardo Donnamaria, volto di Forum e speaker radiofonico, che nella casa di Cinecittà si è innamorato e ha avuto una storia con Antonella Fiordelisi, dando vita ai Donnalisi, fan della coppia. Finito il reality però, dopo un paio di mesi, la coppia è scoppiata e adesso i due ex vipponi non stanno più insieme. leggi anche–> Belen senza Angelo al matrimonio della sorella né sui, cosa succede? Pare che che l’ex gieffino abbia adesso una nuova storia (non confermata) ma che ci tenga particolarmente alla sua privacy e non vuole farsi condizionare.