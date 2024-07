Edward Iordanescu chi è il ct della Romania agli Europei | carriera e curiosità

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Nato a Bucarest nel 1978,ha cominciato la suada calciatore professionista nell’U21Steaua Bucarest. A 17 anni il giovane centrocampista entra a far parteprima squadra, ma ci resterà solo per due anni. Nel corsosua breve avventura da calciatore ha girato moltissimi club, l’ultimo è stato il Vaslui, con il quale si è poi ritirato nel luglio 2004. Anche la suada allenatore comincia proprio dal clubSteaua Bucarest quando, nel 2010, siede sulla panchina come allenatore ad interim per sole due partite ottenendo una vittoria e una sconfitta. Resta lontano dall’ambiente per un anno, fino a quando durante la stagione 11/12 diventa allenatore in seconda di Ilie Stan, il tecnicoSteaua.