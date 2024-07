EA SPORTS FC 24 Standard Edition per PC Windows scontato del 75%

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di martedì 2 luglio 2024) Sei un appassionato di calcio e di videogiochi? Allora questa è l’occasione che stavi aspettando! EAFC 24per PCè ora disponibile con uno sconto incredibile del 75%. Ricorda che le offerte Amazon vanno prese al volo perché possono cambiare o terminare in qualsiasi momento e di conseguenza i prezzi possono variare e differire da quelli seguenti per cui, se hai un interesse verso un prodotto in particolare, non esitare ad acquistarlo. Galaxy Watch4 costa solo 99€ e Galaxy Watch5 costa 300€ in meno Sconti Amazon sugli aspirapolvere robot Acquista su Amazon EAF1 24PS4 Videogiochi Italiano Prezzodel 13%: 55,99€ invece di 63,99€ Acquista su Amazon TopSpin 2K25 – PlayStation 4 Prezzodel 31%: 48,99€ invece di 71€ Acquista su Amazon MotoGP24 – Day OnePrezzodel 32%: 48,48€ invece di 70,99€ Acquista su Amazon Dark Souls Trilogy – PlayStation 4 Prezzodel 20%: 31,50€ invece di 39,49€ Acquista su Amazon Red Dead Redemption 2 – PlayStation 4 Prezzodel 65%: 26,47€ invece di 74,99€ EAFC 24, il nuovo capitolo della celebre serie di videogiochi di calcio, è ora disponibile con uno sconto eccezionale del 75%.