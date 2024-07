Cresce il Lenergy Pisa Beach Soccer Next Gen

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024), 2 luglio 2024 - È una società in continua crescita quella delBS, impegnata nel corso di queste settimane su numerosi fronti. Se la prima squadra reduce dalla tappa di Coppa Italia a Messina attende la ripresa della Poule Scudetto del Campionato di Serie A Puntocuore, questa settimana la formazione Under 20 tornerà in campo e lo farà a Paestum, dove dal 4 al 7 luglio si disputerà la Coppa Italia di categoria. Il primo impegno per i ragazzi allenati da Lorenzo Vaglini è l’ottavo di finale di giovedì contro l’Ecosistem Lamezia, alle ore 16:30. Eppure in queste settimane le soddisfazioni più grandi sono arrivate dai più piccoli in casa. I nerazzurri Under 17 e Under 15, infatti, rappresenteranno non soltanto la città dima l’intera regione alle fasi interregionali dei rispettivi tornei, in programma dal 6 al 7 luglio presso Marina Romea, in provincia di Ravenna.