Cinque assessori per la nuova giunta di Calenzano | Valentina Banchelli è la vice di Carovani

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 2 luglio 2024)– Sono(due donne e tre uomini) gliche affiancheranno il sindaco Giuseppenella guida di. Sono stati scelti tra i candidati delle tre liste a sostegno della sua candidatura alle ultime elezioni. Sono stati presentati questa mattina (2 luglio) in Comune.sindaca sarà Martina, listaDemocratica, a cui andranno le deleghe ad ambiente e sviluppo sostenibile, transizione energetica, cultura, turismo, agricoltura, all’innovazione tecnologica., 44 anni, calenzanese, due figlie, è dottoressa di ricerca in scienze chimiche e ricercatrice del Cnr al Polo scientifico di Sesto Fiorentino. Marco Bonaiuti, lista Sinistra per, avrà le deleghe alle politiche educative, alle politiche giovanili, allo sport, alla cooperazione internazionale.