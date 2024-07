Cina | lancia trasmissioni su sicurezza rotte marittime dell’Artico

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 2 luglio 2024) Tianjin, 02 lug – (Xinhua) – Ieri laha iniziato a trasmettere via radio informazioni sullamarittima per ledi navigazione, tra cui il monitoraggio del ghiaccio marino e le informazioni sulle previsioni meteorologiche, secondo il Centro servizi per la navigazione settentrionale dell’Amministrazione per lamarittima. Una stazione nella municipalita’ settentrionale cinese di Tianjin fornira’ servizi di trasmissione per lepiu’ settentrionali del mondo utilizzando telefoni radio a banda singola a partire da ieri primo luglio fino al 31 ottobre di ogni anno. Basandosi sui dati forniti dai satelliti meteorologici e di telerilevamento, i servizi si concentreranno sull’analisi e la previsione della concentrazione di ghiaccio marino e delle informazioni meteorologiche in aree chiave come lo Stretto di Bering, lo Stretto di Dmitrij Laptev, lo Stretto di Vilkitsky e lo Stretto di Kara.