Cesena presentato Di Taranto | Per me è un orgoglio essere qui

(Di martedì 2 luglio 2024), 2 luglio 2024 – "Per me è unqui edin questa prestigiosa società. Ho accolto con entusiasmo la chiamata dele di tutti i suoi componenti, anche perché ho ho trovato dei collaboratori veramente importanti dal punto di vista professionale e umano. Sarà un piacere lavorare con loro". Sono le parole con le quali questa mattina si èCorrado Di, direttore generale delCalcio, arrivato in bianconero per coprire una casella fino a oggi vacante e con un contratto valido fino al 2026. "La città - ha commentato Di- sta già rispondendo alla grande a livello di entusiasmo in una categoria che rappresenta un nuovo punto di partenza, ma anche di arrivo. Per questo quello che ci aspetta sarà un anno di consolidamento in un torneo difficile.