Caso Di Lorenzo Conte pronto ad accoglierlo a Napoli | possibile ruolo inedito per l’azzurro

(Di martedì 2 luglio 2024) Il futuro di Giovanni Dicontinua a far discutere. Nelle ultime ore, sono arrivati aggiornamenti importanti per il capitano. Nelle ultime settimane, illegato a Giovanni Disi è letteralmente abbattuto sul. Il difensore azzurro, tramite il proprio entourage aveva chiesto la cessione al club azzurro, facendo scatenare i tifosi e non solo. Tutto ciò, è andato in scena a “distanza” visto l’impegno del giocatore con l’Italia di Spalletti. L’europeo, però, adesso è terminato ed è giunto il momento di focalizzarsi in modo concreto sul futuro. Proprio in questa direzione si starebbe lavorando in casa. Il futuro di Giovanni Dicontinua ad essere in bilico, ma alla Corte del Vesuvio si respira un pacato ottimismo.