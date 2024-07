Carpi Romeo nuovo segretario Tra i pali è in partenza Viti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) Lo avevamo dato in anteprima un mese fa ma ora è anche ufficiale. Giuseppeè ilgenerale del. Una figura imprescindibile nel club biancorosso dopo la promozione in Serie C, visto che Giancarlo Setti, che ha svolto in modo eccellente questo in carico nei tre anni D, seguirà la parte riguardante il settore giovanile. Classe ’87,dal 2016 al 2021 ha lavorato alla Reggiana comedel settore giovanile e poi come team manager della Beretti, passando 3 anni fa al Fiorenzuola dove ha ricoperto fino al 30 giugno il ruolo digenerale. "Arrivo in un club prestigioso – le sue prime parole - che ha importanti ambizioni sportive e tecniche: accetto questa sfida con grande entusiasmo ed inizierò sin da oggi a programmare la prossima stagione con la Società.